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Путин обратится к россиянам по ситуации с коронавирусом 23 июня

сегодня 16:37

Фото с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам; выступление будет связано с темой коронавируса.

Глава российского государства обратится сегодня, 23 июня, к гражданам России. Темой телеобращения станет ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Со слов официального представителя Кремля, речь пойдёт о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, а также о состоянии дел в экономике.

В Кремле уточнили, что обращение начнётся ориентировочно в 15 часов по-московскому времени.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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