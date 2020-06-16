Путин обратится к россиянам по ситуации с коронавирусом 23 июня
Фото с сайта kremlin.ru
Президент Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам; выступление будет связано с темой коронавируса.
Глава российского государства обратится сегодня, 23 июня, к гражданам России. Темой телеобращения станет ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Со слов официального представителя Кремля, речь пойдёт о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, а также о состоянии дел в экономике.
В Кремле уточнили, что обращение начнётся ориентировочно в 15 часов по-московскому времени.
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