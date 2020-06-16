Путин обратится к россиянам по ситуации с коронавирусом 23 июня

Фото с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам; выступление будет связано с темой коронавируса.

Глава российского государства обратится сегодня, 23 июня, к гражданам России. Темой телеобращения станет ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Со слов официального представителя Кремля, речь пойдёт о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, а также о состоянии дел в экономике.

В Кремле уточнили, что обращение начнётся ориентировочно в 15 часов по-московскому времени.