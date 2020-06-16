Путин объявил о выплате 10000 на детей до 16 лет в июле

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Президент России заявил о новых мерах поддержки семей; Путин предложил выплатить 10 тысяч рублей семьям с детьми во второй раз.

Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единоразовую выплату 10 тысяч рублей во второй раз. Об этом в ходе обращения к нации 23 июня заявил президент России Владимир Путин.

Те, кто получил такую выплату в июне, в июле получат ее автоматически, подавать документы еще раз не надо, добавил он.