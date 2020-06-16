Путин предложил повысить НДФЛ до 15%

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Президент России заявил о необходимости повысить подоходный налог; вырученные деньги пойдут на работу с орфанными заболеваниями.

Владимир Путин предложил повысить НДФЛ до 15%. Об этом президент России заявил в ходе обращения к нации 23 июня. По словам главы государства, это может произойти с 1 января следующего года.

Средства от повышения НДФЛ будут окрашены в бюджете и будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Налогом будут облагаться те, чей доход превышает 5 миллионов рублей к год. Это даст около 60 млрд руб. в год, считает президент. Деньги от повышения НДФЛ будут направлять на лечение детей, закупку медицинской техники