Реанимация не спасла: 9-летний мальчик трагически погиб на пляже в Новосибирске

Фото СКР

В Новосибирске утонул 9-летний ребёнок; из воды его достал случайный очевидец, но спасти мальчика не удалось.

Девятилетний ребёнок погиб на пляже «Бугринская роща» в Кировском районе Новосибирска. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, инцидент произошёл около 21:00.

В СК сообщили, что трое несовершеннолетних решили искупаться — они пошли на пляж без взрослых. В какой-то момент один из мальчиков наступил в яму и скрылся под водой, добавили в ведомстве. На пляже находился мужчина, который стал очевидцем трагедии — он пытался реанимировать ребёнка, но тот скончался.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. На месте работает следственная группа для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Напомним, сегодня в Омске из реки достали тело подростка.