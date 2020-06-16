Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Реанимация не спасла: 9-летний мальчик трагически погиб на пляже в Новосибирске

сегодня 00:13

Фото СКР

В Новосибирске утонул 9-летний ребёнок; из воды его достал случайный очевидец, но спасти мальчика не удалось.

Девятилетний ребёнок погиб на пляже «Бугринская роща» в Кировском районе Новосибирска. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, инцидент произошёл около 21:00.

В СК сообщили, что трое несовершеннолетних решили искупаться — они пошли на пляж без взрослых. В какой-то момент один из мальчиков наступил в яму и скрылся под водой, добавили в ведомстве. На пляже находился мужчина, который стал очевидцем трагедии — он пытался реанимировать ребёнка, но тот скончался.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. На месте работает следственная группа для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Напомним, сегодня в Омске из реки достали тело подростка.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

87993
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
42066
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
41045
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39417
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35927
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
35223
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек
32798
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет