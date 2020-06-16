Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Рекордное количество смертей: от коронавируса в Новосибирске умерли сразу четыре человека

сегодня 10:55

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В оперативном штабе сообщили об увеличении числа летальных случаев в Новосибирске; от коронавируса умерли сразу четыре человека.

По данным оперативного штаба на утро 23 июня в регионе зарегистрировано 5 248 случаев инфицирования СOVID-19. Суточный прирост – 106 пациентов.

Скончались ещё четыре пациента – мужчины в возрасте 32 года и 70 лет. И женщины в возрасте 82 года и 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 76 человек.

В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Напомним, эксперты объяснили затянувшуюся эпидемию коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

коронавирус
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

89108
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
42243
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
41108
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39486
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35983
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
35289
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек
33276
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет