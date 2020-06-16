Рекордное количество смертей: от коронавируса в Новосибирске умерли сразу четыре человека
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
В оперативном штабе сообщили об увеличении числа летальных случаев в Новосибирске; от коронавируса умерли сразу четыре человека.
По данным оперативного штаба на утро 23 июня в регионе зарегистрировано 5 248 случаев инфицирования СOVID-19. Суточный прирост – 106 пациентов.
Скончались ещё четыре пациента – мужчины в возрасте 32 года и 70 лет. И женщины в возрасте 82 года и 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 76 человек.
В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.
Напомним, эксперты объяснили затянувшуюся эпидемию коронавируса.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают