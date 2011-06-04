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Режим самоизоляции продлили в Томской области до 10 июля

сегодня 08:46

Фото из открытых источников

Власти Томской области продлили действие ограничений в связи с коронавирусом до 10 июля; об этом сообщили на сайте администарции региона.

Глава Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе до 10 июля. До этого времени сохраняется обязательное ношение масок, запрет массовых мероприятий. Закрытыми будут оставаться кафе, рестораны, учреждения культуры и спорта.

Жвачкин также призвал руководителей предприятий области не утаивать информацию о заболевших работниках.

«Эпидемическая ситуация такова, что мы продляем действующий режим ограничений до 10 июля. <...> Мы успешно сберегаем жизнь и здоровье людей и по-прежнему находимся в двадцатке регионов страны с наименьшим показателем заболеваемости. Но пока угроза окончательно не миновала, мы не можем открыть кафе и рестораны, спортклубы и фитнес-центры, кинотеатры, музеи, библиотеки», — говорится в опубликованном тексте обращения Жвачкина.

Напомним, это уже не первое продление режима самоизоляции в Томской области: ранее его продлевали до 24 июня.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Томская область
коронавирус

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