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Ростуризм назвал дату открытия популярных туристических направлений

сегодня 00:05

Фото с сайта pixabay.com

В Ростуризме рассказали, когда откроются популярные туристические направления по России; этим летом главное – безопасность и доступность отдыха.

Ростуризм планирует открыть все наиболее популярные туристические направления в начале июля. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

По её словам, дальнейшее планомерное снятие ограничений зависит от эпидемиологической ситуации, но к концу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок.

Догузова добавила, что этим летом главные критерии отдыха – безопасность и доступность.

Напомним, 19 июня красноярские столбы открыли для посещения туристов.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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