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Салют в Новосибирске 24 июня: во сколько смотреть

сегодня 13:58

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске 24 июня пройдут парад Победы и праздничный салют; Сиб.фм рассказывает, во сколько и где его можно увидеть.

Мэрия Новосибирска раскрыла, во сколько и где 24 июня департамент связи и информатизации покажет парад Победы и праздничный салют.

Парада Победы стартует в 10:00 и будет длиться до 11:00. Прямая трансляция будет вестись с площади имени Ленина телеканалами «Россия-24» ВГТРК и ОТС. Салют начнётся в 22:00.

Посмотреть мероприятия можно:

- на странице официального сайта города Новосибирска;

- на YouTube-канале «МЭР_и_Я»;

- в группе «Трансляции города Новосибирска» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

- на сайте Сиб.фм.

Напомним, 22 июня Сиб.фм рассказал о погоде во время салюта.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
погода
салют

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