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Сбежавшая с гавайской гитарой: алтайскую школьницу нашли на Урале

сегодня 13:14

Фото СК по Республике Алтай

Подросток сбежала из дома в Республике Алтай, чтобы попутешествовать; мама забрала девочку из социального центра.

В Екатеринбурге полиция задержала 16-летнюю школьницу, которая сбежала из дома в селе Чемал Республики Алтай. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Девочка "автостопом" добралась до города Екатеринбурга, где была задержана сотрудниками полиции и помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, откуда ее забрала мама. Свой уход из дома она объяснила желанием путешествовать», – сообщили в пресс-службе.

В настоящее время подросток находится дома, она жива и здорова.

Напомним, 18 июня стало известно, что 16-летняя девочка сбежала из дома вместе с личными вещами и гавайской гитарой.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

дети
Республика Алтай
школьники

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