Сбежавшая с гавайской гитарой: алтайскую школьницу нашли на Урале
Фото СК по Республике Алтай
Подросток сбежала из дома в Республике Алтай, чтобы попутешествовать; мама забрала девочку из социального центра.
В Екатеринбурге полиция задержала 16-летнюю школьницу, которая сбежала из дома в селе Чемал Республики Алтай. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«Девочка "автостопом" добралась до города Екатеринбурга, где была задержана сотрудниками полиции и помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, откуда ее забрала мама. Свой уход из дома она объяснила желанием путешествовать», – сообщили в пресс-службе.
В настоящее время подросток находится дома, она жива и здорова.
Напомним, 18 июня стало известно, что 16-летняя девочка сбежала из дома вместе с личными вещами и гавайской гитарой.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают