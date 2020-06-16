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Сбили столб и перевернулись на крышу: ДТП на улице Народной в Новосибирске

сегодня 08:24

Фото АСТ-54

Иномарка врезалась в столб и перевернулась на крышу возле гаражей на улице Народной; местные жители сообщают, что аварии в этом месте — не редкость.

Двое мужчин на седане Nissan Cefiro попали в аварию на улице Народной ранним утром 23 июня. В ДТП пострадал один человек и столб – рухнувшая опора частично перекрыла проезд по улице, сообщается на странице «АСТ-54».

Один из мужчин лежал на траве рядом с автомобилем, его лицо было в крови. Машина в перевёрнутом виде была рядом. На место аварии оперативно прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Подробности ДТП и состояние пострадавшего выясняются.

В комментариях к сообщению в соцсетях местные жители отметили, что аварии в этом месте бывали уже не раз.

«На Народной гонщики частенько встречаются. Улица петляет, не вписались», — предположила Наталья С.

«Поворот там и правда, коварный, не он один! Там обычно раньше все с дистанции сходи в железные гаражи», — рассказал Коля К.

Другие комментаторы предположили, что устроившие ДТП со столбом мужчины, возможно были не трезвы.

«Узнали что зоопарк открывают и музеи, на радостях решили немного куражнуться» — предположил Михаил П.

Напомним, на этой неделе по решению губернатора в Новосибирске открываются зоопарк, музеи и все непродовольственные магазины с отдельным входом.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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