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Сибирячку обвинили в гибели трёхлетнего сына: ребёнок утонул в колодце

сегодня 19:57

Фото СКР, Telegram-канала «Стрелка»

В Красноярском крае трагически погиб маленький ребёнок; главной подозреваемой стала мама мальчика.

В отношении жительницы Красноярского края возбудили уголовное дело после смерти трёхлетнего сына. Об этом 23 июня со ссылкой на представителя Следственного комитета сообщает Telegram-канал «Стрелка». По версии силовиков, трагедия произошла в местном посёлке Абан.

В СК сообщили, что ребёнок играл во дворе дома. Его мать в это время находилась дома и периодически выглядывала, чтобы проверить, чем занимается мальчик. В один момент ребёнок пропал из поля зрения, и женщина начала его искать.

Женщина заметила, что крышка колодца была открыта, а внутри лежал её трёхлетний ребёнок. На тот момент он уже не подавал признаков жизни.

Следственный комитет возбудил в отношении женщины уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

Напомним, накануне в Новосибирске утонул 9-летний ребёнок.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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