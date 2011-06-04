Скорая с пациентом попала в ночное ДТП в Кемерово

Фото со страницы "Инцидент Кемерово" в социальной сети "ВКонтакте"

Минувшей ночью в столице Кузбасса произошло ДТП с участием скорой помощи; в катере был пациент.

В столице Кузбасса минувшей ночью произошло шокирующее ДТП. Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте», скорая помощь двигалась по главной дороге и получила удар от легковушки, которая не пропустила спецавтомобиль. В результате «Газель» с красными крестами легла на бок.

Подписчики сообщества информируют, что в момент ДТП в карете скорой был пациент и сопровождающий. Официальных сообщений о ночной аварии на данный момент нет.

На фото видно, что на месте аварии с участием скорой помощи работали спасатели и медики.

Напомним, 17 мая машина скорой помощи перевернулась в Барнауле.