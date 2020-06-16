Сотрудники Пенсионного фонда отправились по сёлам Новосибирской области для оформления новых детских пособий

Фото: отделение ПФР по Новосибирской области

Более 300 тысяч семей получили после 1 июня выплату 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет в Новосибирской области; порядка 7 % имеющих право на разовое пособие пока не подали заявление.

На сегодняшний день разовое пособие перечислено на 93 % детей в возрасте от 3 до 16 лет. Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александр Терепа рассказал Сиб.фм, как подать заявление на выплату тем, кто живёт в населённом пункте, где нет интернета.

«Мы организуем в сельских районах выездные пункты Пенсионного фонда. Нам в этом активно помогают главы муниципальных образований, сельсоветов, работники социальных служб, администрации местных учебных заведений, школ. То есть мы на месте организовываем наш передвижной пункт, чтобы люди приходили, приносили свои заявления. В настоящий момент мы организовали 12 таких мобильных бригад. У нас также 10 межрайонных управлений, там, в клиентских службах, ежедневно идёт приём посетителей. Это, как правило, в тех местах, где люди не могут подать заявление дистанционно», – пояснил Терепа.

Полное интервью с представителем регионального отделения ПФР о выплате новых пособий в период пандемии коронавируса, ошибках в оформлении заявлений и причинах отказа в выплате читайте на нашем сайте.