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Стало известно, где на российских курортах самое тёплое море

сегодня 10:09

Фото из открытых источников

Гидрометцентр рассказал, какая температура воды на черноморских курортах в России; названо самое тёплое место.

В Гидрометцентре России назвали российский курорт с самым тёплым морем. Об этом сообщает ТАСС.

Самое тёплое море среди курортов черноморского побережья – в Геленджике. К 23 июня вода там прогрелась до +24 градусов Цельсия.

Однако, как сообщил агентству научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, самая высокая температура воды отмечена на курорте Азовского моря в Бердянске. Там она составляет +26 градусов Цельсия.

В Ялте и Феодосии температура моря 22 градуса, в Евпатории, Алуште, Анапе – 23 градуса, в Туапсе – тоже 23 градуса.

Напомним, сегодня стала известна дата открытия турбаз в Иркутской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
Чёрное море

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