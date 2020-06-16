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Стало известно об открытии турбаз и кафе в Иркутске

сегодня 09:29

Фото из открытых источников

Турбазы и летние веранды откроют 3 июля в Иркутской области; об этом сообщили в правительстве региона.

Власти Иркутской области планируют открыть туристические базы и летние кафе-веранды уже с 3 июля. Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Работу турбаз и летних веранд планируется возобновить 3 июля. При этом требования эпидемиологической безопасности в местах размещения должны соблюдаться неукоснительно. В гостиницах рекомендуем преимущественно семейное размещение. Питание будет организовано в номерах. При открытии летних веранд важное требование – соблюдение социальной дистанции. Санитарная обработка учреждений общепита с соблюдением требований обязательна», – говорится в сообщении врио губернатора Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул особую ответственность владельцев бизнеса за организацию летнего отдыха. Кобзев также напомнил мэрам муниципальных образований, что в условиях снятия некоторых ограничений необходимо продолжать дезинфекцию общественных пространств, транспорта и строго контролировать соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

Напомним, режим самоизоляции продлили в Томской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
коронавирус

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