Стрелки не будет: рэпер Серёга и новосибирский блогер Дава выпустили совместный трек после разборок

Фото Zhara Distribution, со страницы Давы в соцсетях

Блогер Дава выпустил песню о том, как он купил крутую машину; трек записан вместе с автором «Чёрного бумера».

Певец и блогер Давид Манукян из Новосибирска выпустил новый трек «Чёрный бумер». Послушать трек можно на официальных музыкальных площадках.

Песня записана совместно с рэпером Серегой, на основе хита которого записали новую композицию. В треке Дава поет, что вырос на Затулинке и «ещё недавно был по уши в кредитах».

Как ранее писал Сиб.фм, 21 июня стало известно о конфликте между двумя рэперами. Сереге не понравилось, что его нет на обложке трека. В свое оправдание Дава записал короткое видео, в котором объяснил, что это в первую очередь история о том, как он купил машину, поэтому автора «Чёрного бумера» не будет на обложке. Очевидно, музыкантам удалось разрешить противоречия.

Напомним, в конце мая жених Бузовой Давид Манукян купил машину за 10 миллионов рублей.