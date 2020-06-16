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Таксист сбил ребёнка и сбежал с места ДТП в Новосибирске

сегодня 07:45

Фото pixabay.com и ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске ГИБДД просит помощи в розыске таксиста; он сбил шестилетнего велосипедиста и сбежал с места аварии.

В Новосибирске полицейские объявили в розыск водителя неустановленного автомобиля такси с государственным номером 442ю

«В 18:15 неизвестный водитель на автомобиле: седан с логотипом такси, госномер 442 во дворе дома Расковой 36/2, совершил наезд на мальчика который ехал на велосипеде, у шестилетнего мальчика диагностировали ушибы», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИДББ Новосибирска Владислав Савченков.

Всех, кто стал свидетелем данного происшествия или знает о месте нахождения данного автомобиля, просьба обратиться по телефонам 2322351 либо 2322321.

В ГИБДД также отметили, что водителю который скрылся с места ДТП грозит лишение права управления либо административный арест до 15 суток.

Напомним, в Кемерово в ночной аварии перевернулась скорая помощь.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ГИБДД
Новосибирск
скрылся водитель

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