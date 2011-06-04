Цены вверх: в России подорожал бензин

Фото с сайта pixabay.com

В России зафиксирован очередной рост стоимости бензина и дизельного топлива: биржевой курс на горючее обновил исторический максимум.

17 июня стоимость бензина на петербургской бирже побила очередной рекорд. Особенно подскочил Аи-95: цена на него выросла более чем на 9 % и составила 56,7 тысячи рублей за тонну. Предыдущий максимум – 56,3 тысячи рублей за тонну горючего, был достигнут в 2018 году.

Столь значительное удорожание этого вида топлива аналитики объясняют его дефицитом. В частности, правительство России запретило со 2 июня импорт нефтепродуктов, чтобы предотвратить поставки дешёвого иностранного бензина.

Ряд экспертов связывает рост спроса на топливо со снятием ограничительных мер, началом дачного сезона, ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

Один из представителей федеральной сети АЗС на условиях анонимности рассказал, что весной спрос резко упал, в связи с чем заводы сократили производство бензина. Когда спрос начал восстанавливаться, выяснилось, что объёмы нарастить не удаётся.

Президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская вспомнила, что в Новосибирске последние итерации с бензином были в марте, сначала сеть «Газпромнефть» и все остальные за ней снизили цены на 20-30 копеек за литр горючего.

По мнению эксперта, это было вызвано резким падением спроса в розничном секторе.

«В настоящее время (на этой неделе) только одна АЗС подняла цены на топливо на 20 копеек за литр. В целом по стране мы видим значительную положительную динамику роста оптовых и мелкооптовых цен, которые, конечно, рано или поздно тянут за собой и розницу», – отмечает Юлия Золотовская.

Как объясняют представители переработки (например, пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев), перерабатывающие заводы после резкого падения спроса в марте-апреле снизили выпускаемые объёмы, а в июне спрос восстановился полностью до уровня июня 2019, и этого, как они говорят, никто не ожидал.

«Разумеется нехватка (малые объёмы) на бирже всегда ведут к росту опта.

Как только трейдеры видят, что продукта может не хватить, начинается активный закуп "про запас", и тогда включаются рыночные механизмы, при растущем спросе цена идёт вверх», – описывает ситуацию президент ассоциации независимых нефтетрейдеров.

По мнению исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, власти могут разрешить отечественным топливным заправкам повысить цены.

«Однако данный рост не превысит уровень инфляции», – прогнозирует он.

18 июня Федеральная антимонопольная служба начала проверку роста цен на топливо.

«В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на Аи-95, мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу», – сообщили в ведомстве, добавив, что в случае обнаружения сговора виновных ждут антимонопольные и уголовные санкции.

В Минэнерго РФ считают, что в бытовом плане оптовый рост цен не приносит риски потребителю, потому что отражает восстановление экономики.

Напомним, 10 июня был назван регион Сибири с самым дорогим бензином.