Цирк уехал: зоозащитница из Новосибирска выиграла суд у шапито

Фото с официальной страницы цирка «Золотой дракон» в соцсети «ВКонтакте», со страницы Лизы Бражник в Facebook

В Новосибирске суд встал на сторону гражданской активистки Елизаветы Бражник; сибирячка выступала против представлений с участием животных.

Во вторник, 23 июня завершился судебный процесс, инициированный шапито «Золотой дракон» в отношении зоозащитницы Елизавете Бражник. В ходе тяжб истец смягчил свои требования к девушке, но вердикт правосудия был однозначен – отказать в удовлетворении в полном объёме.

Цирк шапито «Золотой дракон» подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к новосибирской зоозащитнице в январе 2020 года. Тогда с активистки требовали возместить 100 тысяч рублей, однако позже стало известно, что юристы цирка настаивали на том, чтобы девушка написала опровержение своим высказываниям.

Юрист Иван Можаев, представлявший интересы активистки на всех заседаниях, рассказал о том, что на последнем заседании стороны обсуждали два вопроса.

Первый – правильно ли содержать животных передвижного цирка в неволе, и второй – вправе ли человек высказывать своё мнение в интернете по тем или иным вопросам.

По мнению юриста, суд счёл, что высказывания зоозащитницы являлись её мнением, после чего вынес решение – отказать в удовлетворении исковых требований в полном объёме.

Иван Можаев не исключает, что проигравшая сторона будет подавать апелляционную жалобу.

Напомним, 19 июня стало известно, что новосибирец пытается отсудить почти 500 тысяч за сорванную из-за коронавируса поездку во Вьетнам.