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В Алтайском крае раскрыли возраст умерших от коронавируса пациентов

сегодня 08:14

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В каком возрасте умирают пациенты с коронавирусом на Алтае; в минздраве раскрыли данные.

В министерстве здравоохранения Алтайского края раскрыли информацию о возрасте людей, умерших от коронавируса.

По данным главы минздрава Дмитрия Попова, только один умерший с диагнозом коронавирус был моложе 50 лет. Об этом министр сообщил в ходе брифинга 22 июня.

По словам Попова, в регионе в общей сложности умерли 55 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. При этом COVID-19 стал причиной смерти 28 пациентов, еще три случая находятся на экспертизе, остальные заболевшие скончались от сопутствующих заболеваний.

Самая высока смертность от коронавируса отмечена в возрастной группе от 51 до 70 лет – умерли 15 пациентов. Ещё 12 летальных случаев зафиксированы в группе старше 71 года.

Напомним, в Кузбассе раскрыли возраст заболевших коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
коронавирус

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