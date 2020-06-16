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В Москве за сутки умерли от коронавируса 26 человек

сегодня 07:32

Фото из открытых источников

В Москве отмечают стабилизацию ситуации с коронавирусом; умерли 26 человек.

Как сообщил оперативный штаб Москвы, в столице уже неделю прирост новых случаев коронавируса держится на уровне тысячи. Смертность снижается.

«В Москве скончались 26 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

В столице 22 июня было подтверждено 1068 новых случаев коронавируса.

Среди новых выявленных случаев:

🔹43,3% — от 18 до 45 лет

🔹34,1% — от 46 до 65 лет

🔹10,5% — от 66 до 79 лет

🔹5,0% — старше 80 лет

🔹7,1% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, на утро 23 июня в Новосибирской области было выявлено 5142 случая коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Москва
коронавирус

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