В Москве за сутки умерли от коронавируса 26 человек
Фото из открытых источников
В Москве отмечают стабилизацию ситуации с коронавирусом; умерли 26 человек.
Как сообщил оперативный штаб Москвы, в столице уже неделю прирост новых случаев коронавируса держится на уровне тысячи. Смертность снижается.
«В Москве скончались 26 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.
В столице 22 июня было подтверждено 1068 новых случаев коронавируса.
Среди новых выявленных случаев:
🔹43,3% — от 18 до 45 лет
🔹34,1% — от 46 до 65 лет
🔹10,5% — от 66 до 79 лет
🔹5,0% — старше 80 лет
🔹7,1% — дети.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Напомним, на утро 23 июня в Новосибирской области было выявлено 5142 случая коронавируса.
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