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В России хотят увеличить средний размер пенсии

сегодня 16:44

Фото с сайта pixabay.com

Средний размер пенсии в России планируют увеличить к 2021 году; выплата неработающим пенсионерам в случае индексации превысит 17 тысяч рублей.

Средний размер пенсии может вырасти до 17 432 рублей в 2021 году. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.

В следующем году размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 6,3 %, в 2022 году – до 5,9 % (до 18 357), в 2023 – до 5,6 % (до 19 283). Расходы на выплаты: в 2021 году – на 1,5 %, в 2022 году – на 3,9 %, в 2023 году – на 3,7 %, следует из документа.

Размер накопительной части не планируют повышать в 2021-2023 годах. Среднегодовые размеры социальной пенсии: в 2021 – 9977 рублей, 2022 – 10 307 рублей, в 2023 – 10 693 рубля.

Напомним, 19 июня ПФР начал перечислять выплату опекунам пенсионеров.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

экономика
пенсия

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