В шести районах Новосибирской области объявлен режим ЧС из-за засухи

Фото пресс-службы минсельхоза по НСО

В районах Новосибирской области из-за засухи страдают посевы; неблагоприятная погода угрожает заготовке кормов на зиму.

Новосибирские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах области. Об этом сообщила пресс-служба минсельхоза по региону.

Решение коснулось Чистоозёрного, Купинского, Баганского, Кочковского, Карасукского и Сузунского районов. Там сохраняется неблагоприятная обстановка в связи с погодными условиями и наблюдается серьёзный дефицит влагообеспеченности.

«Гибель посевов многолетних трав и яровых культур, посеянных в первой половине мая, происходит на территориях Чистоозёрного, Купинского, Баганского, Карасукского и Сузунского районов, а также в ряде муниципальных образований других районов. В результате складывается крайне сложная ситуация с заготовкой кормов на зимне-стойловый период. На текущую дату режим ЧС введён в Купинском, Баганском, Карасукском, Сузунском, Кочковском, Чановском районах. На рассмотрении возможность введения в Чистоозёрном, Барабинском, Здвинском, Доволенском, Татарском и Усть-Таркском районах», – цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.

Напомним, 23 июня стало известно, что в Томской области до 10 июля продлили режим самоизоляции.