Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

В шести районах Новосибирской области объявлен режим ЧС из-за засухи

сегодня 11:39

Фото пресс-службы минсельхоза по НСО

В районах Новосибирской области из-за засухи страдают посевы; неблагоприятная погода угрожает заготовке кормов на зиму.

Новосибирские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах области. Об этом сообщила пресс-служба минсельхоза по региону.

Решение коснулось Чистоозёрного, Купинского, Баганского, Кочковского, Карасукского и Сузунского районов. Там сохраняется неблагоприятная обстановка в связи с погодными условиями и наблюдается серьёзный дефицит влагообеспеченности.

«Гибель посевов многолетних трав и яровых культур, посеянных в первой половине мая, происходит на территориях Чистоозёрного, Купинского, Баганского, Карасукского и Сузунского районов, а также в ряде муниципальных образований других районов. В результате складывается крайне сложная ситуация с заготовкой кормов на зимне-стойловый период. На текущую дату режим ЧС введён в Купинском, Баганском, Карасукском, Сузунском, Кочковском, Чановском районах. На рассмотрении возможность введения в Чистоозёрном, Барабинском, Здвинском, Доволенском, Татарском и Усть-Таркском районах», – цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.

Напомним, 23 июня стало известно, что в Томской области до 10 июля продлили режим самоизоляции.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
режим ЧС
засуха

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

89108
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
42243
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
41108
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39486
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35983
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
35289
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек
33276
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет