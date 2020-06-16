В Томске более 40 постояльцев дома престарелых госпитализированы с коронавирусом

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В томском доме престарелых коронавирусом заразились более половины проживающих; прокуратура проверит работу учреждения.

В пансионате для пожилых людей и инвалидов в Томске зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональный оперштаб.

В доме престарелых проживали 78 человек. В настоящее время 44 постояльцев госпитализировали.

«Окончательные диагнозы не установлены, один человек уже выписан. Первый случай зафиксирован 11 июня», – сказал представитель оперштаба агентству.

По информации агентства, помещения пансионата продезинфицировали, у всех сотрудников пансионата взяли анализы. Тех, кто контактировал с заболевшими, изолировали в отдельном помещении.

Прокуратура региона начала проверку по факту вспышки.

«В связи с установленными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией пожилых людей в частном пансионате и поступлением информации о возможном ненадлежащем оказании организацией социальных услуг своим клиентам органами прокуратуры области организованы надзорные мероприятия. Прокуратура проверит наличие правовых оснований для осуществления пансионатом своей основной деятельности, а также даст оценку обеспечению безопасности пребывания граждан в пансионате», – сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, 22 июня в Кузбассе зарегистрировали очередную вспышку коронавируса в пансионате для престарелых.