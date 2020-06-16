Всё больше «тяжёлых»: в реанимациях Новосибирска свыше 80 пациентов с коронавирусом

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Оперштаб Новосибирской области сообщил о резком увеличении количества больных с подтверждённой инфекцией, находящихся на реанимационных койках; за прошедшие сутки к аппаратам ИВЛ подключили шесть человек.

В отделениях реанимации инфекционных госпиталей, по данным регионального оперштаба на 23 июня, находится 81 человек. Из них 25 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

В предыдущие сутки в отделениях интенсивной терапии находились 77 пациентов, в том числе 19 – на ИВЛ.

Во вторник, 23 июня, выявлено 106 человек с новой коронавирусной инфекцией, из которых четверо – дети. Всего с начала пандемии заболевание лабораторно подтверждено у 5 248 человек, в том числе у 339 детей.

С начала эпидемии в Новосибирской области с отрицательными результатами тестов на коронавирусную инфекцию выписали 2 769 человек, из них 54 – за минувшие сутки.

Напомним, по данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки от коронавируса в Новосибирске умерли сразу четыре человека.