Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Выплата 10000 на детей до 16 лет: Путин подписал указ

вчера 23:39

Фото kremlin.ru

Президент России объявил о новых мерах поддержки семей с детьми; сегодня Путин подписал указ о выплатах в 10 тысяч рублей.

Путин подписал указ о новых выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Соответствующий документ 23 июня был опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ходе очередного обращения к нации Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения. Единовременная детская выплата будет повторена в июле. Также продлены пособия в размере 3 тысяч рублей семьям, где оба родителя потеряли работу.

Также Путин рассказал о других мерах помощи гражданам России. Подробнее с заявлениями президента можно ознакомиться в материале Сиб.фм.

Напомним, с полным текстом обращения Путина можно ознакомиться здесь.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

92295
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
92061
Помолодели обе: Пугачёва сделала «рваную» чёлку, а Лолита обрезала каре
59168
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
42414
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
38223
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет
36039
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
35631
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие