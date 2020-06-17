Выплата 10000 на детей до 16 лет: Путин подписал указ

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Президент России объявил о новых мерах поддержки семей с детьми; сегодня Путин подписал указ о выплатах в 10 тысяч рублей.

Путин подписал указ о новых выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Соответствующий документ 23 июня был опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ходе очередного обращения к нации Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения. Единовременная детская выплата будет повторена в июле. Также продлены пособия в размере 3 тысяч рублей семьям, где оба родителя потеряли работу.

Также Путин рассказал о других мерах помощи гражданам России. Подробнее с заявлениями президента можно ознакомиться в материале Сиб.фм.

Напомним, с полным текстом обращения Путина можно ознакомиться здесь.