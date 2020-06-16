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Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие

сегодня 18:44

Фото с сайта pixabay.com

Пенсионный фонд России (ПФР) может выплатить 10 000 рублей семьям с детьми от 17 до 18 лет в течение недели; после соответствующего решения властей.

Семьи с детьми от 17 до 18 лет могут получить единовременное пособие в размере 10 000 рублей. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

По её словам, процесс распределения выплат займёт около недели. Количество семей с детьми от 17 до 18 лет «не такое большое», добавила депутат.

Стоит отметить, что с 1 июня семьям на каждого ребенка от 3 до 16 лет выдали единовременную выплату в размере 16 000 рублей. Многие россияне считают, что школьников до 18 лет «обошли» несправедливо.

Напомним, 22 июня стало известно о возможных выплатах для опекунов и волонтёров.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

выплаты
ПФР

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