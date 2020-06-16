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Выплаты 10000 на детей до 16 лет: Путин заявил о новой волне пособий

сегодня 21:38

Фото kremlin.ru

Владимир Путин объявил о новой единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет; ранее родителям выплачивали по 10 тысяч рублей.

Выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет продолжатся в июле. С таким заявлением в ходе обращения к россиянам выступил президент Владимир Путин.

«В июле россияне получат ещё по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка до 16 лет», — сказал глава государства.

По словам Путина, те, кто получил июньскую выплату на детей, июльскую в 10 тыс. рублей получат автоматически. Подавать повторные заявления на выплаты им не нужно, добавил он.

Также Путин заявил о продлении выплат семьям с детьми, где оба родителя потеряли работу. Им продолжат платить по 3 тысячи рублей в июле и августе.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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