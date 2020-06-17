Выплаты 10000 на детей, повышение НДФЛ и пособия 3000 семьям: главное из обращения Путина к нации 23 июня

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Президент России выступил с очередным обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом; Путин объявил о новых мерах поддержки населения и изменениях в экономике страны.

Новые выплаты семьям с детьми

Путин в ходе обращения 23 июня объявил сразу о двух новых мерах поддержки семей с детьми. Глава государства принял решение о ещё одной единовременной выплате на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Семьям в этом случае полагается 10 тысяч рублей. Ранее родители получали выплату в июне — тем, кто воспользовался ей в первый раз, пообещали автоматическое продление.

Также Путин заявил, что пособие родителям, оставшимся без работы, будет продлено до августа. Семьи получают в этом случае 3 тысячи рублей. Им полагается повышенное пособие по безработице.

Помощь соцработникам

Выплаты соцработникам будут продлены до 15 сентября, заявил президент. Также Путин утвердил коронавирусные надбавки для медицинских работников — они будут выплачиваться в июле и августе.

Повышение подоходного налога

С 1 января 2021 года НДФЛ на заработок свыше 5 млн рублей в год будет повышен с 13% до 15%, сказал Путин. По заявлению главы государства, деньги, которые бюджет получит с налогов, будут отправлены на помощь детям, страдающим орфанными заболеваниями — их лечат за счёт государства. По предварительным подсчётам, это решение поможет пополнить бюджет на 60 миллиардов рублей.

Поддержка бизнеса

Проценты по страховым взносам в IT-сфере будут снижены с 14% до 7,6%, налог на прибыль будет 3% вместо 20%. Стоит отметить, что сразу после этого заявления Путина акции «Яндекса», Qiwi и Mail.ru Group резко подскочили.

Также с 1 июля в России появится режим самозанятых. По словам президента, статус самозанятого можно ввести не с 18, а с 16 лет.

Регионам помогут в борьбе с коронавирусом

Владимир Путин объявил о выделении дополнительных 100 миллиардов рублей субъектам РФ для борьбы с эпидемией коронавируса.

В начале пандемии российское правительство уже выделяло крупную сумму на помощь регионам — тогда было задействовано 200 миллиардов рублей.