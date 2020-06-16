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Высокая заработная плата на старте: глава Минобрнауки объяснил, почему выпускники хотят в вуз

сегодня 19:26

Фото с сайта pixabay.com

Глава Минобрнауки РФ назвал причину, по которой большинство выпускников хотят поступить в вуз; условия диктует рынок труда.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объяснил, почему выпускники хотят поступить в вуз. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, рынок труда нуждается в людях с высшим образованием, поэтому абитуриентов привлекает обучение в университете. Выпускник вуза будет получать больше денег на старте карьеры, чем выпускник колледжа, считает чиновник.

Стоит отметить, что около 714 тысяч человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в 2020 году, из них 620 543 – выпускники текущего года, что на 6 % ниже показателя прошлого года. В связи с пандемией в этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые хотят поступать в ВУЗ.

Напомним, 19 июня в новосибирской области уменьшилось количество желающих сдать ЕГЭ.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

Минобрнауки
вуз

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