Захотелось пенного: вандалы пытались вскрыть пивной ларёк в Новосибирске

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Пришли за добавкой, но пришлось убегать; пьяные вандалы пытались вскрыть пивной ларёк в Новосибирске.

Ночью в Кировском районе вандалы напали на магазин. Во время задержания хулиганы распылили на бойцов АБ «Гвардия» перцовый баллончик.

По информации пресс-службы агентства безопасности «Гвардия», пьяные нарушители пытались выломать дверь магазина разливного пива на улице Виктора Уса. Когда на место приехали сотрудники агентства, вандалы попытались убежать. Но поняв, что скрыться не удастся, перешли в нападение – один из них распылил в сторону бойцов перцовый баллончик.

Несмотря на оказанное при задержании сопротивление, нападавшие были задержаны и переданы в полицию, сообщили в пресс-службе.

Напомним, «Молодёжную» остановку спасли от пьяных вандалов в Новосибирске.