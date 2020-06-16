«Замёрзли насмерть»: почти 1000 овец погибли в Туве из-за выпавшего снега

Фото с сайта pixabay.com

Резкое ухудшение погоды привело к гибели мелкого рогатого скота в хозяйствах Тувы; животные получили переохлаждение после стрижки.

В Республике Тыва мокрый снег с ураганным ветром могли стать причиной гибели почти тысячи голов мелкого рогатого скота. Об этом сообщила пресс-служба минсельхоза региона.

«В ночь с 21 по 22 июня 2020 года на территории семи муниципальных образованиях Республики Тыва выпал сильный мокрый снег со шквалистым ветром, в результате чего был выявлен падёж мелкого рогатого скота, по предварительным данным, в 902 головы. В настоящее время организованы выезды в муниципальные образования республики для установления факта падежа скота», – говорится в сообщении.

По данным властей, животные могли получили переохлаждение после стрижки. Из 902 погибших овец 537 голов МРС принадлежали участникам проекта «Кыштаг для молодой семьи». Больше всего пострадали хозяйства Чаа-Хольского, Сут-Хольского, Дзун-Хемчикского кожуунов.

«На данный час идёт совещание в формате ВКС на уровне главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола о последствиях неблагоприятного метеорологического явления и принятия соответствующих мер», – сообщила пресс-служба.

Напомним, 23 июня зоозащитница из Новосибирска выиграла суд у цирка.