Житель Новосибирской области погиб после опрокидывания машины в кювет

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Карасукском районе Новосибирской области водитель потерял управление и улетел в кювет; об аварии сообщили случайные свидетели.

Сегодня, 23 июля, в Новосибирской области 66-летний мужчина погиб во время ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Сегодня около 7:00 мужчина 1954 года рождения, управляя автомобилем Иж-2126 "Ода", двигался по автодороге с. Михайловка – с. Кавкуй и на 2-м километре, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в правый по ходу движения кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте», – сообщила пресс-служба ведомства.

Перевёрнутый автомобиль заметили очевидцы, которые сообщили об аварии в полицию.

Напомним, 23 июня скорая с пациентом попала в ночное ДТП в Кемерово.