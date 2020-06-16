“Золотой стандарт” составили для наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирской области подготовили “Золотой стандарт”, с помощью которого будет контролироваться голосование со стороны общественности; заявки на участие в выборах в качестве наблюдателей принимают до конца июня.

Общественная палата Новосибирской области заключила более 40 соглашений об общественном наблюдении на голосовании по поправкам в Конституцию РФ с общественными организациями, профессиональными сообществами и политическими партиями. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Для голосования утвердили свыше 8 тысяч наблюдателей, которые во время работы будут руководствоваться специально разработанным «Золотым стандартом».

В настоящее время в рамках федерального и регионального законодательства Общественная палата РФ и Общественные палаты регионов активно формируют общественных наблюдателей.

«Сегодня Общественная палата РФ выработала регламент процедуры формирования общественных наблюдателей, разработано типовое положение. Утверждено более 8 тысяч наблюдателей от разных формирований. Для них разработан «Золотой стандарт», в соответствии с которым они будут контролировать ход голосования. Мы ожидаем еще заявки. Активными темпами идет подача предложений от инициативных граждан, которые предлагают свои кандидатуры в качестве общественных наблюдателей, ежедневно к нам приходят до 10 человек. Подача заявлений будет прекращена за день до основного дня голосования», — сообщила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева во время пресс-конференции.

Также в мероприятии, на котором рассказала о подготовке наблюдателей для голосования, приняли участие первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов, председатель регионального отделения «Опоры России» Сергей Соколов и другие представители общественных организаций.

Напомним, 23 июня стало известно, что губернатор Новосибирской области проконтролировал ход подготовки к голосованию по Конституции.