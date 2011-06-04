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15-летние подростки на квадроцикле устроили аварию в Новосибирске

сегодня 12:18

Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

Квадроцикл с подростками врезался в припаркованный у дома автомобиль в Первомайском районе; несовершеннолетние водитель и пассажир получили травмы

Двое подростков 2005 г.р. катались на квадроцикле вечером 23 июня в частном секторе Первомайского района. В 21:55 у дома №7 на улице Подбельского несовершеннолетний водитель — девочка-подросток совершила наезд на стоявший автомобиль Тойота Карина, сообщили в отделе агитации и пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Водителя в момент ДТП в автомобиле не было. В результате аварии пострадали подростки на квадроцикле, с различными травмами на скорой их увезли в больницу.

«Напоминаем родителям, что детский квадроцикл можно использовать ребенком не на дорогах общего пользования, а только в ограниченной местности, в парковых зонах или в окрестностях дачного поселка», — отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, 23 июня в Чановском районе в больнице скончался 17-летний подросток, попавший в аварию на мотоцикле.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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Теги

ДТП
квадроцикл

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