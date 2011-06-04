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База с возу – «Телеге» легче: в сеть утекли личные данные пользователей Telegram

сегодня 16:16

Фото из открытых источников

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram; об этом сообщил портал «Код Дурова».

Как сообщил портал «Код Дурова» в сети оказался файл весом 900 мегабайт, в котором содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера. База данных содержит более 40 миллионов записей.

В пресс-службе мессенджера рассказали, что такая информация собирается через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. По их словам, это происходит через импорт контактов при регистрации пользователя. В компании заверили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны. Более 84% данных собраны до середины 2019 г. Почти 70% аккаунтов в базе – это пользователи из Ирана, 30% – из России. Об этом сообщают «Ведомости».

Напомним, в марте адреса заражённых коронавирусом россиян утекли в сеть.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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