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Бесплатно провериться на антитела к коронавирусу можно в Новосибирской области

сегодня 15:55

Фото из открытых источников

В Новосибирской области стартовало исследование на наличие иммунитета к коронавирусу; Сиб.фм рассказывает, где подать заявку.

Жителей Новосибирской области пригласили принять участие в бесплатном тестировании на антитела к коронавирусу нового типа. Приём заявок от желающих пройти обследование осуществляется на сайте http://ifacovid.nso.ru.

Как сообщили в оперативном штабе, методом случайной выборки определят 2688 человек в нескольких возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослые (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше). У добровольцев возьмут образец крови и методом ИФА оценят наличие антител IgG SARS-CoV-2.

Новосибирская область вошла в эксперимент в числе 22 регионов России.

«Результаты помогут оценить особенности эпидемического процесса в популяции, составить прогноз развития эпидемиологической ситуации в регионе и в стране в целом, спланировать мероприятия по профилактике распространения COVID-19», — сообщили в оперштабе.

Напомним, 24 июня в Новосибирской области выявлено 5356 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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