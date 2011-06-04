Челентано выйдет раньше: Верховный суд смягчил наказание киллеру банды Трунова

Фото "Криминальный мир" и из архива Сиб.фм

Верховный суд РФ смягчил приговор предполагаемому лидеру группы киллеров в новосибирской «банде Трунова»; на свободу Анатолий Радченко выйдет на полгода раньше.

Верховный суд РФ сократил на полгода срок лишения свободы Анатолию Радченко (Челентано), признанному Новосибирским облсудом виновным в убийствах и других преступлениях и входившему в организованное преступное сообщество (ОПС) Александра Трунова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Радченко Николая Украинцева.

«Суд сократил на полгода — до 23,5 лет — срок лишения свободы и исключил штраф. Мы решением суда не удовлетворены, однако об обжаловании будем думать, получив текст решения», — сообщил Николай Украинцев.

В июле прошлого года Новосибирский областной суд признал Радченко виновным по статьям: «Организация преступного сообщества», ), «Бандитизм, руководство бандой», «Убийство», «Покушение на убийство», «Подстрекательство к покушению на убийство», «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия», «Вымогательство», «Мошенничество» и «Покушение ан мошенничество».

Суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона рублей.

Кроме того суд удовлетворил иски о возмещении вреда двум потерпевшим на миллион рублей каждому.

Суд признал Радченко виновным в убийствах криминального авторитета Михаила Нагибова в 1997 году, Баграда Гелашвили в 2000 году, руководителя службы безопасности одного из новосибирских предприятий Алексея Дабеева в 2002 году, руководителя одно из криминальных группировок Новосибирска Николая Акеньшина в 2004 году.

Также Радченко признан виновным в покушении на убийство предпринимателя Фрунзика Хачатряна в 1999 году, покушении на убийство помощника директора Центрального рынка Новосибирска Евгения Сядчикова в 2003 году, в подстрекательстве к убийству предпринимателя Андрея Боженко, ранее входившего в ОПС Трунова, в 2004 году.

Свою вину Радченко не признал и сумел скрыться. В феврале 2014 года Челентано был задержан спецслужбами Австрийской Республики с поддельным паспортом на имя гражданина Чехии и был экстрадирован.

Напомним, защита Радченко обжаловала решение Новосибирского областного суда в марте 2020 года.