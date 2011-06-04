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Дожди отменяются: синоптики скорректировали прогноз погоды на день парада в Новосибирске

сегодня 10:28

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм и из открытых источников

У новосибирцев появилась возможность увидеть салют не по телевизору; синоптики отменили обещанные в Новосибирске дожди.

В Новосибирске сегодня, 24 июня, в день проведения парада Победы дождей не будет. Метеорологи скорректировали прогноз погоды.

По данным сервиса Gismeteo.ru 24 июня воздух в Новосибирске прогреется до 26 градусов.

В течение дня будет переменная область. Вечером возможна гроза. Дождя не будет.

Напомним, Сиб.фм рассказал, в какое время смотреть салют в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Новосибирск
погода

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