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Дышат с помощью аппарата: ещё 4 человек с коронавирусом за сутки подключили к ИВЛ в Новосибирске

сегодня 13:23

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Медики в Новосибирской области продолжают борьбу с пандемией COVID-19; по данным регионального оперштаба по сравнению с предыдущими сутками на реанимационные койки попали ещё 2 пациента.

В среду, 24 июня, региональный оперштаб по коронавирусу обнародовал статистику по ситуации с инфекцией в регионе. Согласно данным, за последние сутки в Новосибирской области 141 человек вылечился от коронавируса, однако при этом выявлено 108 новых случаев заболевания.

Всего по данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 5 356 случаев COVID-19 , в том числе 341 ребенок. 3 034 пациента уже выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов.

За сутки скончались ещё два человека – мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 78 человек.

Согласно опубликованной информации по состоянию на 24 июня, в отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 29 пациентов. В предыдущие сутки ситуация кардинально отличалась.

23 июня в отделениях реанимации медучреждений находился 81 человек. Из них 25 пациентов дышали с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Следовательно, прирост за сутки «тяжёлых» больных в реанимациях больниц составил 2 человека, а к аппаратам ИВЛ врачи подключили ещё четверых пациентов.

Следует отметить, что искусственная вентиляция легких – крайняя мера в лечении тяжёлой формы COVID-19. Такая терапия может иметь серьезные негативные последствия для больного, но для некоторых ИВЛ – единственный способ выжить.

Напомним, 23 июня Сиб.фм рассказывал, почему в Новосибирске каждый день выявляют одинаковое количество заражённых коронавирусом.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

коронавирус
Новосибирск
COVID-2019
ИВЛ

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