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Ещё 154 человека умерли в России от коронавируса

сегодня 15:09

Фото pixabay.com

В России на 24 июня умерли ещё 154 пациента с подтверждённым диагнозом коронавирус; выявлено 7 176 новых случаев.

По сообщению оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 154 летальных исхода.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов.

Напомним, в Новосибирске на утро 24 июня было зарегистрировано ещё две смерти от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
коронавирус

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