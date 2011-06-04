Ещё 154 человека умерли в России от коронавируса

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В России на 24 июня умерли ещё 154 пациента с подтверждённым диагнозом коронавирус; выявлено 7 176 новых случаев.

По сообщению оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 154 летальных исхода.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов.

Напомним, в Новосибирске на утро 24 июня было зарегистрировано ещё две смерти от коронавируса.