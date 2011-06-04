Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Ещё два пациента с коронавирусом умерли в Новосибирске

сегодня 11:34

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Оперативный штаб сообщил об увеличении летальных случаев от коронавируса в Новосибирске; на утро 24 июня умерли ещё два пациента.

По данным оперативного штаба на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 5 356 случаев коронавируса. Суточный прирост составил 108 пациентов. Умерли ещё двое.

«Скончались ещё два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 78 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 29 пациентов.

Напомним, в Москве от коронавируса умерли 14 пациентвов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

коронавирус
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

94144
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
85852
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
76847
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
45909
Путин: 10000 рублей семьи с детьми до 16 лет получат автоматически
45493
Выплаты 10000 на детей до 16 лет: Путин заявил о новой волне пособий
42538
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
41486
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет