Ещё два пациента с коронавирусом умерли в Новосибирске
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
Оперативный штаб сообщил об увеличении летальных случаев от коронавируса в Новосибирске; на утро 24 июня умерли ещё два пациента.
По данным оперативного штаба на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 5 356 случаев коронавируса. Суточный прирост составил 108 пациентов. Умерли ещё двое.
«Скончались ещё два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 78 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба.
В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 29 пациентов.
Напомним, в Москве от коронавируса умерли 14 пациентвов.
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