Ещё два пациента с коронавирусом умерли в Новосибирске

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Оперативный штаб сообщил об увеличении летальных случаев от коронавируса в Новосибирске; на утро 24 июня умерли ещё два пациента.

По данным оперативного штаба на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 5 356 случаев коронавируса. Суточный прирост составил 108 пациентов. Умерли ещё двое.

«Скончались ещё два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 78 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 29 пациентов.

Напомним, в Москве от коронавируса умерли 14 пациентвов.