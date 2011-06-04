"Корабль" сдулся: подростки едва не утонули на Обском море в Новосибирске

Фото из группы "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте"

Спасатели эвакуировали на берег подростков, попавших в беду во время купания в Обском море; друзей подвёл надувной матрас, из которого внезапно вышел весь воздух.

Срочная помощь спасателей потребовалась сегодня, 24 июня, подросткам на Обском море в Носибирске. На надувном матрасе они уплыли почти на полтора километра от берега, но плавсредство подвело — из-за выпавшего клапана "корабль" начал быстро сдуваться. Об этом сообщается в группе "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте".

Попавших в беду подростков спасатели заметили около 13:40 часов, во время патрулирования акватории Обского моря. В 1,5 километрах от берега, между пляжами "Золотой берег" и "Бумеранг", они обнаружили барахтающихся и зовущих на помощь отдыхающих.

С помощью катера МАСС они были доставлены к берегу, с подростками проведена разъяснительная беседа.

В ведомстве напомнили, что надувные матрасы, автомобильные камеры, игрушки, мячи и доски не являются безопасными средствами при купании на воде и не гарантируют вашей безопасности.

"Кроме того напоминаем, что купание на территории города Новосибирска запрещено на всех водоёмах", — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, ранее спасатели назвали дату открытия пляжей в Новосибирске.