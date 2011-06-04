Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 24 июня

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Новосибирске снова выросло количество умерших от коронавируса; число летальных исходов приближается к 80.

Снова больше сотни

На утро 24 июня в оперативном штабе сообщили, что ещё 108 жителей Новосибирской области заболели коронавирусом. Общее число коронавирусных больных в регионе составило 5 356 человек.

Приближаемся к 80

По данным оперативного штаба в регионе умерли ещё два пациента с коронавирусом.

«Скончались ещё два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год, — говорится в сообщении.

Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 78 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 29 пациентов.

Всё больше детей

В Новосибирской области диагноз коронавирус подтверждён у 341 ребёнка.

В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Сколько в больницах

В инфекционных стационарах Новосибирска – 2 255 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

В больницы районов области госпитализированы 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Напомним, 23 июня в Новосибирске умерли от короанвируса четыре пациента.