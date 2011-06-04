Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Коронавирус в России: 7 176 новых случаев за сутки

сегодня 15:01

Фото pixabay.com

В России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса; умерли 154 человека.

За последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 393 человека.

🔸 Москва — 811

🔸 Московская область — 507

🔸 Ханты-Мансийский АО — 323

🔸 Санкт-Петербург — 218

🔸 Нижегородская область — 207

🔸 Воронежская область — 198

🔸 Иркутская область — 193

🔸 Челябинская область — 185

🔸 Свердловская область — 181

🔸 Красноярский край — 154

🔸 Республика Тыва — 138

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 137

🔸 Ростовская область — 135

🔸 Архангельская область — 120

🔸 Саратовская область — 111

🔸 Новосибирская область — 108

🔸 Ульяновская область — 107

🔸 Волгоградская область — 102

🔸 Камчатский край — 93

🔸 Пермский край — 89

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 84

🔸 Омская область — 84

🔸 Тульская область — 83

🔸 Приморский край — 83

🔸 Хабаровский край — 83

🔸 Ивановская область — 77

🔸 Алтайский край — 77

🔸 Республика Дагестан — 75

🔸 Ставропольский край — 75

🔸 Мурманская область — 74

🔸 Республика Саха (Якутия) — 74

🔸 Белгородская область — 72

🔸 Брянская область — 72

🔸 Пензенская область — 72

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 71

🔸 Забайкальский край — 71

🔸 Оренбургская область — 67

🔸 Курская область — 66

🔸 Краснодарский край — 63

🔸 Томская область — 63

🔸 Чувашская Республика — 62

🔸 Сахалинская область — 61

🔸 Республика Коми — 60

🔸 Республика Башкортостан — 57

🔸 Новгородская область — 56

🔸 Тверская область — 55

🔸 Ленинградская область — 52

🔸 Самарская область — 51

🔸 Владимирская область — 50

🔸 Калужская область — 50

🔸 Тюменская область — 50

🔸 Липецкая область — 49

🔸 Республика Мордовия — 49

🔸 Республика Бурятия — 48

🔸 Амурская область — 46

🔸 Смоленская область — 45

🔸 Тамбовская область — 44

🔸 Ярославская область — 44

🔸 Псковская область — 44

🔸 Рязанская область — 43

🔸 Орловская область — 40

🔸 Республика Адыгея — 40

🔸 Республика Татарстан — 39

🔸 Республика Марий Эл — 38

🔸 Кировская область — 34

🔸 Курганская область — 34

🔸 Астраханская область — 33

🔸 Республика Карелия — 31

🔸 Республика Хакасия — 30

🔸 Республика Ингушетия — 29

🔸 Республика Северная Осетия — 28

🔸 Кемеровская область — 28

🔸 Костромская область — 25

🔸 Республика Калмыкия — 22

🔸 Удмуртская Республика — 22

🔸 Вологодская область — 21

🔸 Республика Алтай — 17

🔸 Чеченская Республика — 11

🔸 Магаданская область — 11

🔸 Республика Крым — 10

🔸 Калининградская область — 8

🔸 Еврейская АО — 4

🔸 Чукотский АО — 1

🔸 Севастополь — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 368 822 человека.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Россия
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

108845
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
94875
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
92326
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
59359
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
48223
Выплаты 10000 на детей до 16 лет: Путин заявил о новой волне пособий
47236
Путин: 10000 рублей семьи с детьми до 16 лет получат автоматически
42807
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет