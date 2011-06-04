Коронавирус в России: 7 176 новых случаев за сутки
Фото pixabay.com
В России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса; умерли 154 человека.
За последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 393 человека.
🔸 Москва — 811
🔸 Московская область — 507
🔸 Ханты-Мансийский АО — 323
🔸 Санкт-Петербург — 218
🔸 Нижегородская область — 207
🔸 Воронежская область — 198
🔸 Иркутская область — 193
🔸 Челябинская область — 185
🔸 Свердловская область — 181
🔸 Красноярский край — 154
🔸 Республика Тыва — 138
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 137
🔸 Ростовская область — 135
🔸 Архангельская область — 120
🔸 Саратовская область — 111
🔸 Новосибирская область — 108
🔸 Ульяновская область — 107
🔸 Волгоградская область — 102
🔸 Камчатский край — 93
🔸 Пермский край — 89
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 84
🔸 Омская область — 84
🔸 Тульская область — 83
🔸 Приморский край — 83
🔸 Хабаровский край — 83
🔸 Ивановская область — 77
🔸 Алтайский край — 77
🔸 Республика Дагестан — 75
🔸 Ставропольский край — 75
🔸 Мурманская область — 74
🔸 Республика Саха (Якутия) — 74
🔸 Белгородская область — 72
🔸 Брянская область — 72
🔸 Пензенская область — 72
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 71
🔸 Забайкальский край — 71
🔸 Оренбургская область — 67
🔸 Курская область — 66
🔸 Краснодарский край — 63
🔸 Томская область — 63
🔸 Чувашская Республика — 62
🔸 Сахалинская область — 61
🔸 Республика Коми — 60
🔸 Республика Башкортостан — 57
🔸 Новгородская область — 56
🔸 Тверская область — 55
🔸 Ленинградская область — 52
🔸 Самарская область — 51
🔸 Владимирская область — 50
🔸 Калужская область — 50
🔸 Тюменская область — 50
🔸 Липецкая область — 49
🔸 Республика Мордовия — 49
🔸 Республика Бурятия — 48
🔸 Амурская область — 46
🔸 Смоленская область — 45
🔸 Тамбовская область — 44
🔸 Ярославская область — 44
🔸 Псковская область — 44
🔸 Рязанская область — 43
🔸 Орловская область — 40
🔸 Республика Адыгея — 40
🔸 Республика Татарстан — 39
🔸 Республика Марий Эл — 38
🔸 Кировская область — 34
🔸 Курганская область — 34
🔸 Астраханская область — 33
🔸 Республика Карелия — 31
🔸 Республика Хакасия — 30
🔸 Республика Ингушетия — 29
🔸 Республика Северная Осетия — 28
🔸 Кемеровская область — 28
🔸 Костромская область — 25
🔸 Республика Калмыкия — 22
🔸 Удмуртская Республика — 22
🔸 Вологодская область — 21
🔸 Республика Алтай — 17
🔸 Чеченская Республика — 11
🔸 Магаданская область — 11
🔸 Республика Крым — 10
🔸 Калининградская область — 8
🔸 Еврейская АО — 4
🔸 Чукотский АО — 1
🔸 Севастополь — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 368 822 человека.
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