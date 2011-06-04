«Машина времени или прошлогодний повтор»: новосибирцы не поверили в парад Победы на площади Ленина

Скриншот видео прямой трансляции

Прямая трансляция парада Победы 24 июня в Новосибирске вызвала волну сомнений в социальных сетях; новосибирцы засомневались в реальности происходящего и испереживались за военных без масок.

Сегодня в Новосибирске проходит парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из-за угрозы распространения коронавируса парад был перенесён с привычной россиянам даты — 9 мая — на 24 июня. При этом впервые шествие военных и техники обходится без зрителей, новосибирцы могут посмотреть лишь прямую трансляцию парада по ТВ, на сайте Сиб.фм и в соцсетях.

Трансляция началась в 10:00 и продлилась чуть больше 40 минут.

В социальных сетях трансляцию смотрели тысячи новосибирцев и успевали активно комментировать происходящее. В первые минуты некоторые подумали, что в честь парада Победы на Красной площади в Москве им решили показать повтор новосибирского военного парада с 9 мая 2019 года.

Через несколько минут более информированные горожане прояснили ситуацию и в комментариях началась дискуссия по другому поводу: почему военные в период коронавируса маршируют без масок и социальной дистанции. Некоторые призвали даже оштрафовать участников парада за нарушение ограничительных мер.

Напомним, решение о том, что военные во время парада Победы будут без масок, приняло министерство обороны. Репетировали парад в масках.

Большинство пользователей соцсетей поддержали проведение парада 24 июня, но были и те, кто не разделил это мнение.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какие улицы перекрыты в Новосибирске 24 июня из-за парада Победы.