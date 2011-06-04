Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске

Фото пресс-службы ЦВО

Военнослужащие ЦВО провели мини-парады Победы под окнами фронтовиков в Новосибирске; прямую трансляцию с площади Ленина ветеранам показали на больших экранах.

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели мини-парады Победы под окнами фронтовиков Великой Отечественной войны. Чествование фронтовиков состоялось сразу после парада Победы в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Мини–парады прошли во дворах домов фронтовиков 95-летнего Вениамина Карповича Чебанова и 97-летего Петра Андреевича Горьковского.

Три парадных расчета курсантов Новосибирского высшего военного командного училища в форме времён Великой Отечественной войны, матросов, летчиков, пехоты, и парадный расчет военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО под сопровождение сводного военного духового оркестра прошли торжественным маршем под окнами ветеранов.

На большом видеомониторе перед ветеранами транслировался новосибирский парад Победы.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, Вениамин Карпович Чебанов родился 28 августа 1925 года. В 1944 году попал на 1-й Украинский фронт в звании младшего лейтенанта на должность командира взвода. Награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После Победы служил в Центральной группе войск Австрии и Венгрии, в звании старшего лейтенанта в 1947 году был демобилизован.

Петр Андреевич Горьковский родился 14 февраля 1923 года. В декабре 1941 года ушёл добровольцем на фронт. Награждён двумя медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Во время войны окончил курсы радиотелеграфистов и был распределён в 232 стрелковую дивизию на радиостанцию скоростных бомбардировщиков. После демобилизации работал директором школы-семилетки, заведующим отделом народного образования Мошковского района Новосибирской области.

Напомним, 24 июня в Новосибирске прошёл военный парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.