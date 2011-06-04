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Молния убила табун лошадей в Казахстане

сегодня 09:45

Фото pixabay.com, видео со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Шокирующее происшествие зафиксировали в Карагандинской области Казахстана; молния убила табун лошадей.

В Казахстане разряд молнии, попавший в озеро, убил целый табун лошадей, которые были на водопое. Об этом сообщает «МК».

Как сообщили изданию в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, почти 70 лошадей погибли в результате разряда молнии, ударившей в Карагандинской области. Отмечается, что животные находились в озере Кайындыколь.

«Каркаралинский район, Тегисшилдикский сельский округ, возле села Жарлы, на озере Кайындыколь в результате разряда молнии погибло 69 голов лошадей», — уточнили в департаменте.

Напомним, в Тыве из-за выпавшего снега замёрзли почти тысяча овец.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Казахстан
молния
лошади

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