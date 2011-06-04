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Налоговая инспекция загорелась ночью в Новосибирске

сегодня 10:07

Фото: Олег Бурят, 2 ГИС

Пожар произошёл в ночь на 24 июня в налоговой инспекции Ленинского района; очаг возгорания находился на первом этаже здания.

Сообщение о возгорании в здании налоговой инспекции на улице Костычева поступило в экстренные службы в 1:26 ночи. На место происшествия выехали три пожарные машины и 10 пожарных-спасателей и одно звено газодымозащитной службы, сообщается в оперативной сводке ГУ МЧС по Новосибирской области.

Дым шёл из окон кабинета на первом этаже здания. В результате пожара в кабинете повреждена мебель и холодильник. Бытовая техника закопчена. Пожарные справились с полчаса, в 1:56 огонь и дым были ликвидированы. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 19 июня пожар произошёл на Центральном рынке в Новосибирске.

Автор:
Олеся Сметанникова

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