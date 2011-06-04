Не поесть, так хоть потусить: новосибирцы «самоизолировались» рядом с летними кафе

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Тёплая летная погода, установившаяся в Новосибирске, заставила молодёжь выйти из дома и вспомнить допандемийные времена; во вторник вечером фотокорреспондент Сиб.фм запечатлел гуляющих людей у заведений общепита, которые до сих пор остаются закрытыми для посетителей.

Бары, рестораны в Новосибирске пока ещё не работают. В городе до сих пор полностью не сняты ограничительные меры, однако это не отменяет желание горожан собраться по 2 человека и более. По настрою гуляющих видно, что им хочется сделать глоток свежего воздуха или вовсе какого-нибудь напитка под открытым небом. Наш фотокорреспондент Густаво Зырянов сделал несколько кадров с улиц столицы Сибири.

23 июня мэр города Анатолий Локоть на сессии горсовета сообщил о том, что в ближайшем будущем не планируется открытие заведений городского общепита. По словам градоначальника, сделать это не представляется возможным из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе.

Также глава города напомнил, что во многих заведениях сотрудники нарушают эпидемиологические и санитарные требования.

Даже в условиях этих ограничений молодёжь Новосибирска не забывает о тусовочных местах. Вот, например, вечер вторника в ресторанном дворике на Ленина.

Да, здесь нет шумной вечеринки с участием приглашённого ди-джея, но есть многочисленные желающие перекусить. Никакой социальной дистанции и масочного режима.

По другую сторону ресторанного дворика тоже многолюдно. Здание гостиницы «Центральная» со всех сторон манит любителей поесть и попить. Если не хочется ни того и ни другого, можно просто слиться с толпой и погулять.

Нетрудно найти место, где можно употребить купленную неподалёку еду. Здесь же есть удачный фон для селфи, так что можно рассказать подписчикам в соцсетях о вариантах проведения самоизоляции.

За углом, на Советской (напротив Главпочтамта), ситуация с соблюдением масочного режима (как предписывает постановление губернатора Андрея Травникова) немногим лучше.

Посчитайте, сколько человек на фото пользуются средствами индивидуальной защиты у пока ещё закрытой летней веранды бургерной. Да и вообще, о каких масках может идти речь, если она мешает пить и есть?

Вот ещё ода тусовочная локация с многолетней историей – мажордочка – место возле Универсама на Ленина, напротив кинотеатра «Победа», где собираются все прожигатели жизни Новосибирска.

Сезон на мажордочке открывается с наступлением тепла и длится до октября. В этом году его начало совпало с пандемией и ограничительными мерами.

Предприниматели, почуяв «хлебное» место, поставили здесь недавно два фудтрака с незатейливой снедью на вынос и прикармливают (за деньги, естественно) тех, кто пришёл сюда провести время, как будто и нет в городе никакого коронавируса.

Опрошенная на улицах Новосибирска молодёжь не теряет надежд на то, что скоро всё вернётся в привычное русло. Пожалуй, это будет самым долгожданным событием после отмены самоизоляции, ведь все соскучились по любимым местам, где варят именно тот самый кофе и подают тот самый десерт.

Напомним, 23 июня в республике Алтаё заработали летние кафе.